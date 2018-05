Gianluigi Buffon a annoncé jeudi son départ de la Juventus Turin après 17 ans passés dans le Piémont. Le gardien de but des Bianconeri a fait part de sa décision lors d'une conférence de presse organisée par le club.

"Samedi sera mon dernier match avec la Juve. J'avais peur d'arriver à la fin de mon aventure sur une mauvaise note, mais je suis fier d'avoir joué à la hauteur de mon nom et de celui du club", a expliqué l'international italien. Buffon, 40 ans, n'est pas encore certain de prendre sa retraite, en raison d'offres "sur et en dehors du terrain". Après quelques jours de réflexion, "Gigi" annoncera s'il choisit d'enfiler à nouveau les gants ou de raccrocher.

