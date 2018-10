Inter Milan: Icardi enfin prolongé ?

Il vient de débuter sa sixième saison sous les couleurs lombardes, et confirme sa grande efficacité face au but adverse, comme c'est le cas depuis l'exercice 2014-2015. Depuis l'entame de l'exercice en cours, Mauro Icardi a déjà inscrit 3 buts en Serie A, et 2 en Ligue des champions en faveur de l'Inter Milan, ce qui ne devrait pas calmer les ardeurs de ses prétendants.

Mais pour Piero Ausilio, la prolongation de l'international argentin, qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois, serait actée. Le directeur sportif des Nerazzurri a expliqué sur la Sky: "De notre point de vue, il y a une volonté d'améliorer ses émoluments et de renouveler son contrat, ce qui semble lui convenir. Etant donné qu'il lui reste encore trois ans de contrat, c'est possible que nous concrétisions tout cela dans les jours à venir, ou peut-être dans quelques mois, mais ce n'est pas un problème". Pour rappel, Mauro Icardi est lié aux Intéristes jusqu'au 30 juin 2021.