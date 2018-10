Genoa: Piatek, c’est complètement fou !

Krzysztof Piatek ne s’arrête plus ! Le jeune attaquant polonais a encore confirmé son insolente réussite en inscrivant un doublé face à Frosinone, permettant au Genoa de l’emporter 2-1 lors de la 6e journée,

De quoi lui permettre de conforter son statut de meilleur buteur de Serie A avec désormais huit buts en six matches. Et c’est encore mieux toutes compétitions confondues avec 12 buts en sept matches. Ce qui en fait le meilleur buteur d’Europe avec 1,71 but par match ou encore un but toutes les 50 minutes.