Le quatrième tour de la Coupe d'Italie est franchi pour la Sampdoria de Gênes, victorieuse (2-1) de la Spal ce mardi soir. Le Français Grégoire Defrel a inscrit le premier but des siens en fin de premier acte (45e+1), et continue ainsi sur la lancée de sa belle saison, lui qui a déjà fait trembler les filets adverses à six reprises en 14 rencontres de Serie A.