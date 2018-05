La Juventus Turin a remporté la 13e Coupe d'Italie de son histoire et la quatrième consécutive, mercredi, en écrasant (4-0) l'AC Milan en finale de la compétition. Les joueurs de Massimiliano Allegri ont réussi le double coupe-championnat grâce à deux buts de Mehdi Benatia (56e et 64e), une réalisation de Douglas Costa (61e) et un but contre son camp de Nikola Kalinic (76e).