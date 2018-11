Ballon d'Or - Matuidi "Ronaldo a encore faim !"

Le futur vainqueur du Ballon d’Or sera connu le 3 décembre prochain. Cette année, la concurrence s’annonce très rude et l’identité du lauréat est particulièrement compliquée à deviner. Dans un entretien accordé à Sky Italia, l’international tricolore a loué son coéquipier en club, Cristiano Ronaldo, et d'autres joueurs susceptibles de gagner : « On parle d’un joueur qui a tout gagné. Et malgré ça, il a encore une faim incroyable. Ça fait la différence par rapport aux autres. Quand on est à ses côtés, on apprend beaucoup. Ça lui permettra de gagner beaucoup de titres et il mérite le Ballon d’or. Bien sûr, il n’est pas le seul, il y a d’autres joueurs qui ont fait une bonne saison et qui le méritent aussi. S’il ne le gagne pas cette année, il pourra ramener à la maison le prochain grâce aux titres qu’il remportera avec la Juve. Nous essayons de l’aider sur le terrain. »

En conférence de presse avec les Bleus il y a quelques jours, l’ex-Parisien était également revenu sur la réussite de ses compatriotes avec qui il a été champion du monde et notamment sur Kylian Mbappé : « Il démontre que c’est un grand malgré son jeune âge. Il est impressionnant. Après, je ne vais pas donner des favoris, car je ne veux pas me faire d’ennemis. Il a tout pour être Ballon d’or, dans le présent comme dans le futur. » Réponse le 3 décembre prochain…