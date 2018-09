AS Rome: Nzonzi et Pastore titulaires pour le derby

Ce samedi, à partir de 15 heures, le match d'ouverture de la 7e journée de Serie A est un choc entre l'AS Rome et la Lazio, sur fond de crise pour des Giallorossi où Eusebio Di Francesco reste un technicien menacé. Et pour ce derby, le coach de la Louve a choisi de faire confiance au Français Steven Nzonzi et à l'ancien Parisien Javier Pastore dans son onze de départ.

AS Rome: Olsen - Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov - Pastore, De Rossi, Nzonzi - Under, Dzeko, El Shaarawy.

Lazio: Strakosha - Caceres, Acerbi, Ramos Marchi - Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic - Immobile, Alberto.