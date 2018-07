Amical: La Fiorentina s'impose grâce à Simeone et Chiesa

La Fiorentina était opposée ce mercredi soir au Hellas Vérone dans le cadre d'un match amical de pré-saison. Et la troupe de Stefano Pioli a enregistré un court succès (2-1), grâce à ses deux jeunes attaquants, Giovanni Simeone (26e) et Federico Chiesa (36e), les fils respectifs des illustres Diego et Enrico.

A noter que, dans les rangs de la Viola, trois Français étaient titulaires, les milieux de terrain Valentin Eysseric et Jordan Veretout, ainsi que le gardien de but fraîchement arrivé de Toulouse, Alban Lafont.