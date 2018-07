Amical : La belle journée du Milan AC

Alors qu'en coulisses une bonne nouvelle est tombée aujourd'hui avec la réintégration de l'AC Milan en Ligue Europa pour la saison à venir, cette belle journée pour le club lombard s'est poursuivie avec un succès en match amical (2-0) face à Novara, pensionnaire de Serie B. Gianluigi Donnarumma et Leonardo Bonucci étaient notamment titulaires, alors que les deux buteurs milanais en première période sont Suso (22e) et Davide Calabria (42e).

The ⚫ starting XI for our first friendly of the season:

Ecco la formazione rossonera ⚫ per la prima amichevole della stagione:



Donnarumma; Calabria, Bonucci, Musacchio, Antonelli; Locatelli, Kessie, Bertolacci; Suso, Cutrone, Borini#MilanNovara pic.twitter.com/1ni5LbHtxT