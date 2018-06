AC Milan: Une proposition de rachat à 500M€ 

Cédé à un actionnaire chinois, Yonghong Li, il y a un peu plus d’un an, l’AC Milan est en grande difficulté financière. A tel point que les dirigeants milanais sont obligés de se mettre à la recherche de nouveaux investisseurs pour aider le club, qui pourrait être privé de Ligue Europa la saison prochaine s’il n’est pas en règle.

Pour le moment, une seule offre paraîtrait intéressante : celle de Rocco Commisso, millliardaire italo-américain et propriétaire du club des New York Cosmos. Il aurait proposé de racheter le club 500M€, auxquels seraient ajoutés les 380M€ de dettes du club selon Sky Sports Italia. L'homme d'affaires souhaiterait régler l’affaire rapidement et recevoir une réponse dans les 48 heures.