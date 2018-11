AC Milan: Gattuso content de Bakayoko

Après la victoire de l’AC Milan arrachée contre le Genoa (2-1), mercredi soir en match en retard de Serie A, Gennaro Gattuso a notamment félicité Tiémoué Bakayoko, titulaire dans l'entrejeu.

"Bakayoko a été excellent ce soir. On a très bien joué, mais on a ensuite eu peur et on n’a pas su bien construire depuis l’arrière", a lancé l’entraîneur en conférence de presse.

Il y a deux semaines, l’international français, prêté par Chelsea, avait essuyé les critiques de son entraîneur. "Une semaine n’est pas suffisante pour enlever les défauts d’un joueur", avait lancé Ringhio au sujet du milieu défensif.