Steve Hansen, le sélectionneur néo-zélandais, avait laissé au repos ses cadres, vainqueurs une fois de plus des Wallabies (37-20), il y a une semaine, pour ce test-match face au Japon.

A Tokyo, 100 points ont été inscrits en 80mn et les doublures des doubles champions du monde en titre - pas moins de 8 bizuths étaient titulaires au coup d'envoi - n'ont fait qu'une bouchée du pays hôte de la prochaine Coupe du monde 2019, balayé (31-69, mi-temps : 19-38). Les All Blacks, menés l'espace de 9mn, inscrivent 10 essais, et c'est le revenant, et doyen, Dan Coles qui aura le premier trouvé l'en-but nippon, suivi notamment par le centre Ngani Laumape, crédité d'un triplé, ou encore l'un de ces néophytes, l'arrière George Bridge, auteur d'un doublé. Quant à Richie Mo'unga, l'une des doublures de Beauden Barrett à l'ouverture, il inscrit la bagatelle de 22 points (1 essai, 1 pénalité et 7 transformations).

Les tauliers seront de retour pour le coup d'envoi de la tournée européenne samedi prochain, à Twickenham (16h), pour le choc tant attendu face à l'Angleterre d'Eddie Jones.