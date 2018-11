A l'époque, Greg Townsend, pas encore sélectionneur, n'était qu'adjoint dans le staff écossais : la victoire en 2010 sur l'Afrique du Sud (21-17) reste toujours le seul et unique succès du XV du Chardon lors des 14 dernières confrontations entre les 2 nations. Samedi, à Murrayfield, les Springboks ont su, une semaine après leur victoire sur le fil (29-26) contre les Bleus de Brunel, à nouveau survivre à une fin de match au couteau pour l'emporter (20-26, mi-temps : 17-20).

Les joueurs de Townsend avaient su à chaque fois répondre dans le premier acte aux essais de Jesse Kriel (6e) et Handre Pollard (21e) par Peter Horne (19e) et Hamish Watson (34e). Et même revenir à hauteur (20-20) grâce à la botte du Clermontois Greig Laidlaw à la 47e minute de jeu, mais les visiteurs, pourtant en infériorité numérique, reprenaient l'avantage (20-23) par un Pollard peu en réussite, puis par Elton Jantijes en fin de match.

FULL-TIME | South Africa edge a hard-fought and physical encounter at BT Murrayfield. Thank you for your incredible sold out support once again.



(20-26) #AsOne pic.twitter.com/9iuYjhKmzP