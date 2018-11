Dès l'entame, le XV du Poireau a pris l'avantage au score par la botte de Halfpenny et ne l'a plus lâché. Suite aux trois pénalités de l'ex-Toulonnais, l'ailier North a inscrit le premier essai (29e). En seconde période, c'est l'ancien centre de Clermont Jonathan Davies qui a, à son tour, franchi la ligne (47e).

Côté écossais, c'est le talonneur et capitaine McInally qui a aplati le seul essai des siens (34e). En fin de match, un essai refusé à Horne sur vidéo arbitrage a anéanti les espoirs de remontée du XV du Chardon.

21-10



A strong start to the autumn for Wales. Dyna sut i gychwyn y gyfres ryngwladol, bois. #HWFN pic.twitter.com/HJDjOTMMFx