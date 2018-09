Vers un rabibochage entre Picamoles et Brunel ?

En annonçant "vouloir prendre du recul" vis-à-vis du XV de France pour, a-t-il dit, "se retrouver", Louis Picamoles (32 ans, 69 sélections) a brouillé un peu plus sont statut de joueur international et de cadre d'une sélection tricolore qu'il a quitté sur fond de scandale après la fameuse 3e mi-temps d'Edimbourg lors du dernier Tournoi. La porte des Bleus n'est peut-être pourtant pas totalement refermée, puisque le n°8 montpelliérain et le sélectionneur Jacques Brunel ont pu renouer le lien cette semaine.

Le technicien gersois, accompagné du staff médical de l'équipe de France, était en visite au MHR mardi, rapporte Midi Libre en évoquant une rencontre presque fortuite : "Cela a été bref, avoue Picamoles. Je ne savais pas qu'il venait. On s'est vu. On s'est serré la main et ça a été très cordial contrairement à ce qui a pu être dit sur nos relations..." Le contact est donc rétabli. En vue d'un retour en sélection ?

"On a dit qu'on allait se rappeler pour rediscuter ensemble, reconnaît le 3e ligne, soucieux de ne pas trop en dire. Les choses que j'ai à dire sur l'équipe de France, je ne les dis qu'aux personnes concernées. Et les personnes concernées, c'est le sélectionneur. Je ne dirai les choses qu'à lui. Si ça sort, ce ne sera pas de mon ressort."