Une Ligue des nations en projet

Créée cette année dans le football, la Ligue des nations va-t-elle faire des émules ? Le format de cette nouvelle compétition internationale pourrait en tout cas s'exporter dans le monde du rugby. L'Argentin Agustin Pichot, vice-président de World Rugby, serait à l'initiative de ce projet, selon Rugbyrama.

L'ancien demi de mêlée du Stade Français et du Racing aurait même évoqué l'idée auprès de plusieurs responsables du rugby mondial, dont le président de la FFR Bernard Laporte et celui du président néo-zélandais Steve Tew, qui auraient accueilli très favorablement l'idée. "La France est très active dans ces discussions. Nous sommes favorables à cette réflexion. Il faut repenser le calendrier international car les tournées de juin posent désormais problème. Il était temps de poser la question", a confié à RMC un responsable de la FFR.

L'objectif serait de remplacer les tournées d'été et d'automne par une compétition internationale réunissant les 12 meilleurs nations mondiales (hémisphères nord et sud), qui seraient réparties en quatre poules de trois équipes. Le premier de chaque poule serait qualifié pour les demi-finales, suivies d'une finale pour désigner le vainqueur. La compétition serait organisée chaque année en novembre et pourrait débuter dès 2020, après la Coupe du monde 2019 au Japon.