Un tiers du XV de France renouvelé face aux Blacks

Une semaine après le naufrage d’Auckland (52-11), le XV de France repart au charbon face aux All Blacks, samedi, cette fois du côté de Wellington. Pour ce deuxième test-match estival, Jacques Brunel et ses adjoints Julien Bonnaire, Jean-Baptiste Elissalde et Sébastien Bruno ont prévu pas moins de cinq changements.

Blessé, Grosso fait évidemment partie de ce tiers renouvelé, comme Médard, Sanconnie, Cancoriet et Gabrillagues. Des évictions qui profitent à Fall, Fickou, Galletier, Babillot et Le Roux. On notera également la présence sur le banc des Bougarit et Gomes Sa aux dépens de Pélissié et Slimani.

Le XV des Bleus:

Fall - Thomas, Bastareaud (cap), Doumayrou, Fickou - Belleau, Parra - Galletier, Gourdon, Babillot - Maestri, Le Roux - Atonio, Chat, Priso.

Remplaçants: Bougarit, Baille, Gomes Sa, Gabrillagues, Lapandry, Serin, Plisson, Médard.

Côté néo-zélandais, on ne change évidemment pas une équipe qui gagne. "Dans la mesure où nous sommes dans une phase de travail de notre plan de jeu et de nos automatismes, il ne serait d'aucun bénéfice de changer le moindre joueur parmi les 23. Titulaires comme remplaçants", claironne le sélectionneur Steve Hansen.

Le XV des Blacks:

J. Barrett - B. Smith, Lienert-Brown, Crotty - R. Ioane - B. Barrett, A. Smith - Cane, L. Whitelock, Squire - S. Barrett, S. Whitelock (cap) - Franks, Taylor, Moody.

Les remplaçants: Harris, Tu'inukuafe, Tu'ungafasi, Fifita, Savea, Perenara, McKenzie, Laumape.