"Très énervé", Guirado ne mâche pas ses mots

Le capitaine du XV de France, Guilhem Guirado, a tenu des propos très durs après la défaite subie par les Bleus face aux Fidji (14-21), samedi soir à Saint-Denis. "Je suis très énervé, très agacé. On a manqué de respect envers le maillot bleu, a lâché le talonneur tricolore, cité par Le Figaro. En rugby, si on ne met pas l’agressivité nécessaire, on ne peut jamais rentrer dans un match."

"Hier (vendredi), en conférence de presse, je vous ai menti. Parce qu’on s’est menti entre nous, a-t-il ajouté. On s’était dit des choses avant et, hormis cinq minutes de rébellion en fin de première mi-temps, on n’a jamais joué. On n’a rien produit. On se contente de deux ballons portés... On a tous attendu que le copain fasse le boulot à sa place. Mais en rugby, ça ne peut pas exister ça."