Toulouse: Dupont a rejoué sans douleur

Antoine Dupont, gravement blessé à un genou en février dernier, a renoué avec la compétition ce dimanche avec les Espoirs du Stade Toulousain, défaits par le Racing 92 (23-24).

A l'approche des tests de novembre, l'ancien Castrais refait surface, même si le chemin reste encore long pour retrouver la pleine possession de ses moyens physiques. Le test n'en était pas moins attendu : "Cela fait un moment qu'il se prépare à ça, c'était pour lui le coup d'envoi de sa saison. Il s'est bien préparé, on était très heureux de l'avoir avec nous. Il a fait quarante minutes pour se remettre dans le bain, pas de douleur à son genou c'est le plus important. Maintenant on attend la suite avec impatience un échelon au-dessus", a commenté pour France Bleu un certain Clément Poitrenaud, en charge des Espoirs, après la première période jouée dans son intégralité par un Dupont titulaire.