Tolofua à nouveau apte pour les Bleus

A l'heure où l'intégrité physique des joueurs ne semble pas toujours être érigée en priorité dans le jeu moderne (l'expérience rapportée par James O'Connor apparaît de ce point de vue édifiante), l'expérience récente et l'approche très sage d'un Christopher Tolofua (24 ans, 7 sélections) semble tout à fait exemplaire.

L'ex-talonneur du Stade Toulousain, aujourd'hui joueur des Saracens, avait été contraint de s'éclipser lors de la préparation du dernier Tournoi des 6 Nations pour lequel Jacques Brunel et son staff l'avaient convoqué. Tolofua, suite à une série d'examens, avait été déclaré à l'époque inapte à la pratique du rugby en France en raisons d'un problèmes aux cervicales et diagnostiqué G3, soit le degré le plus haut dans l’échelle de classification du risque encouru par le rachis cervical, synonyme de « contre-indication absolue ».

Bonjour à toutes et à tous, tout d’abord, merci pour votre soutien. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me touche... https://t.co/eaLvDy14uz pic.twitter.com/L4WO6QO8xT — Christopher Tolofua (@ChrisTolofua) 25 avril 2018

Deux mois plus tard, et alors qu'il a privilégié sa santé avant sa carrière, clairement remise en cause, l'ancien Stadiste, qui avait la possibilité de continuer à jouer en Angleterre, où le protocole liée à une telle pathologie ne s'applique pas, tire tous les bénéfices de l'opération à laquelle il s'est soumis le 23 février dernier, à Bordeaux. Et partage la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux.

"Globalement, je suis très en avance sur le planning que nous avions envisagé et surtout, mon état s’est amélioré au-delà de mes espérances. Après avoir été classé G3, mon objectif, dans l’idéal, était d’être reclassé G2 après l’intervention, mais j’avais évidemment une certaine appréhension, explique-t-il sur sa page Facebook. De l’avis de l’équipe médicale qui me suit, je serais aujourd’hui reclassé G1+, ce qui est largement au-delà de mes espérances. Cela signifie également que je suis à nouveau apte à jouer en France."