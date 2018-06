Test-match: L'Irlande prend sa revanche face à l'Australie

Une semaine après avoir été dominée par l'Australie à Brisbane (18-9), l'Irlande a pris sa revanche ce samedi à Melbourne (26-21).

Le XV du Trèfle a fait la différence grâce à deux essais d'Andrew Conway et Tadhg Furlong. Les Wallabies ont franchi également la ligne à deux reprises, grâce à Kurtley Beale (2e) et Taniela Tupou (78e). Mais ce sont les quatre pénalités de Jonathan Sexton qui ont fait la différence pour le dernier vainqueur du Tournoi des Six Nations.

Les deux sélections se retrouveront pour la troisième fois dans une semaine à Sydney.