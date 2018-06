Test-match: Le Japon s'offre l'Italie

Le Japon a réalisé une belle performance, samedi à Oita, en battant l'Italie (34-17).

Les joueurs entraînés par le Néo-Zélandais Jamie Joseph ont inscrit quatre essais au cours de cette rencontre par Amanaki Mafi (17e), Kenki Fukuoka (27e), Lomano Lemeki (60e) et Kotaro Matsushima (65e). Yu Tamura a par ailleurs été efficace au pied avec quatre transformations et deux pénalité. Les Transalpins ont marqué de leur côté deux essais par Tiziano Pasquali (15e) et Braam Steyn (36e). Tommaso Allan a ajouté neuf points au pied.

Les Japonais, qui accueilleront la Coupe du monde en 2019, joueront de nouveau face à l'Italie la semaine prochaine, puis la Géorgie.