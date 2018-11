Test-match: A Twickenham, le Japon a mené à la pause !

31 % de possession, 23 % d'occupation territoriale ou 7 pénalités concédées (contre une) : la ligne de statistiques de l'équipe d'Angleterre à l'issue de la première période du test-match face au Japon ce samedi, à Twickenham, donne un aperçu de l'indigence du XV de la Rose dans ce premier acte, avant que les joueurs d'Eddie Jones ne finissent après le repos par rétablir la logique sportive et s'imposer (35-15, mi-temps : 10-15) face au pays hôte de la prochaine Coupe du monde 2019 (20 septembre-2 novembre).

Si Danny Care, pour son retour, était le premier à s'illustrer (3e), les Nippons, un an après le match nul (23-23) signé à Paris, face aux Bleus, trouvaient par 2 fois la faille par Ryoto Nakamura (22e) et Michael Leitch (31e) dans un temple du rugby abasourdi à la pause. Les Brave Blossoms n'inscriront plus aucun point pour subir l'indispensable réaction anglaise avec les essais de Mark Wilson (59e), du bizuth Joe Cokanasiga (70e) et du rentrant Dylan Hartley (76e). L'Angleterre, avec le retour de ses cadres, clôturera cette tournée d'automne samedi prochain contre l'Australie.