Super Rugby: Ranger rebondit aux Sunwolves

René Ranger (31 ans, 6 sélections) n'aura pas marqué de son empreinte le Top 14 lors de ses expériences montpelliéraine puis rochelaise. L'un des rares paris perdus des Maritimes.

L'ancien All Black, après avoir quitté l'Hexagone et le club du président Merling, après seulement 7 matches joués et malgré un contrat qui courait jusqu'en 2019, s'est engagé vendredi avec les Sunwolves, la franchise japonaise inscrite en Super Rugby. Son arrivée s'accompagne du renfort de l'ouvreur néo-zélandais et international écossais Phil Burleigh (31 ans, 1 sélection). La formation nippone a terminé bonne dernière de la dernière édition du Super Rugby avec seulement 3 victoires en 13 matches joués.