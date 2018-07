Super Rugby: Les Hurricanes premiers qualifiés

Affiche 100 % néo-zélandaise des quarts de finale du Super Rugby, le choc entre les Hurricanes et les Chiefs a tenu toutes ses promesses ce vendredi, au Westpac Stadium de Wellington, avec 8 essais inscrits et la victoire sur le fil (32-31, mi-temps : 17-10) des coéquipiers du meilleur joueur du monde, l'ouvreur des All Blacks Beauden Barrett.

HIGHLIGHTS: 2018 Super Rugby Quarter-Finals: Hurricanes v Chiefs

The @Hurricanesrugby have continued their imposing home record to secure a spot in the semi finals, edging out the @ChiefsRugby 32-31 in a tense contest in Wellington. #SuperRugby #HURvCHI pic.twitter.com/a9HVzhagok