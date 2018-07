Super Rugby: Crusaders, Lions et Warathas dans le dernier carré

Le dernier carré de la saison de Super Rugby est complet. Au lendemain de la qualification des Hurricanes de Beauden Barrett, la hiérarchie de la saison régulière est respectée avec les qualifications ce samedi des 3 premiers de conférence, Crusaders, Warathas et Lions, avec à chaque fois la victoire des formations bénéficiant de l'avantage du terrain lors de ces quarts de finale.

A commencer par les Crusaders qui, forts de leur série en cours de 13 victoires de rang, ne font qu'une bouchée des Sharks (40-10, mi-temps : 16-7) en inscrivant 5 essais contre un seul pour la franchise de Durban. Les coéquipiers de Sam Whitelock, tenants du titre et déjà recordmen des victoires dans la compétition, visent un 9e titre cette saison.

HIGHLIGHTS: 2018 Super Rugby Quarter-Finals: Waratahs v Highlanders

The @NSWWaratahs get the 30-23 win over the @Highlanders with a remarkable comeback and book their place in the Super Rugby semi-finals.#SuperRugby #finalsfooty #WARvHIG pic.twitter.com/CgC2JAqNhk — Super Rugby (@SuperRugby) 21 juillet 2018

Dans les deux autres quarts de finale, on retiendra le déficit de 17 points remonté contre le cours du match par les Warathas face aux Highlanders (30-23, mi-temps : 6-23), dernière équipe australienne encore en lice, menée 6-23 après 53 minutes de jeu, mais portée par un Bernard Foley, auteur de 25 points. L'ouvreur des Wallabies inscrit un doublé en 5 minutes, transforme ses 2 essais et avec 3 pénalités. Enfin, les Lions, finalistes sortants, sortent les Jaguares (40-23, mi-temps : 24-9) grâce notamment à 3 essais en 20mn, dont une réalisation de l'indispensable Malcolm Marx. Suffisant pour s'assurer une demi-finale une nouvelle fois à domicile face aux Warathas, tandis que les Crusaders recevront les Hurricanes.

HIGHLIGHTS: 2018 Super Rugby Quarter-Finals: Lions v Jaguares

After weathering an early storm the @LionsRugbyCo come back with a strong performance to earn a well deserved 40-23 victory against the @JaguaresARG and progress to the semi-finals.#SuperRugby #finalsfooty #LIOvJAG pic.twitter.com/T3PlAzf8mx — Super Rugby (@SuperRugby) 21 juillet 2018

Le programme des demi-finales :

Samedi 28 juillet : Crusaders (NZL) (1) - Hurricanes (NZL) (4), AMI Stadium, Christchurch (9h35) ; Lions (AFS) (2) - Warathas (AUS) (3), Emirates Airline Park, Johannesburg (15h05).