Serin buteur ? Brunel donne aussi son avis...

C'est Baptiste Serin qui, tout comme lors de la défaite face aux Springboks (26-29), conservera la responsabilité du tir au but pour le test-match des Bleus face aux Pumas samedi, à Lille (21h05).

Lorsqu'on demande à Camille Lopez, autre buteur de niveau international, comment s'est fait le choix de désigner le Bordelais dans ce rôle, le Clermontois laisse entrevoir une liberté toute relative accordée par le sélectionneur Jacques Brunel : "On a décidé la semaine dernière, on a eu une discussion avec Jacques (Brunel), qui souhaitait nous laisser en discuter entre nous, mais qui avait quand même aussi un avis sur la chose, précise-t-il. Les mauvaises langues pointeront la relation privilégiée entre l'ex-manager de l'UBB et celui qu'il a lancé à Bordeaux, mais le retour de blessure de Lopez, victime la saison passée d'une très grave fracture du péroné et de la malléole gauche, avec rupture des ligaments, a pu aussi peser sur cette décision, même si l'ouvreur de l'ASM donne des garanties en ce sens : "On a fini par décider que c’était Baptiste qui attaquerait vu qu’il bute en club depuis le début de saison, contrairement à moi avec Clermont, où je laisse Morgan (Parra) et Greig (Laidlaw) buter. (…) J’ai la chance d’évoluer avec de grands buteurs (à l’ASM), mais j’ai retrouvé de bonnes sensations et ça ne m’empêche pas de buter si besoin." Pas inutile en cas de pépin.