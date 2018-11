Raka sera français le 8 décembre !

Puisque Bernard Laporte a décrété qu'il ne voulait plus voir d'étrangers sous le maillot du XV de France, alors Alivereti Raka (25 ans, 1,84m et 90kg), la 'bombe' d'origine fidjienne de Clermont, a entrepris toutes les démarches nécessaires depuis plusieurs mois pour obtenir son passeport et la nationalité française.

Le site rugbyrama.fr confirme ainsi que l'ailier, par un décret du 8 novembre paru au Journal officiel le 10 novembre, aura l'assurance de récupérer le précieux document à compter du 8 décembre prochain. Dès lors, plus rien ne s'opposera à ce que Jacques Brunel, le sélectionneur du XV de France, appelle Raka dès le prochain Tournoi des 6 Nations.

Pour rappel, on avait prêt à Brunel l'intention de sélectionner le finisseur clermontois dès cet automne, mais le veto présidentiel avait, semble-t-il, couper court... Reste à savoir si le staff des Bleus acceptera de faire une place à un joueur, aussi talentueux soit-il, aux dépens des internationaux en place (Thomas, Huget, Penaud...).