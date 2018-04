Quand Brunel pacifie le Top 14

"C’est un mois d’avril chargé…" Jacques Brunel n’a pas eu beaucoup l’opportunité de souffler après les six semaines de compétition du dernier Tournoi des 6 Nations, qui ont permis aux Bleus, vainqueurs notamment de l’Angleterre, de retrouver confiance et crédibilité sous les ordres de leur nouveau sélectionneur. « Moustache », accompagné de ses adjoints (Elissalde, Bruno, Bonnaire) et de son préparateur physique en chef, Robin Ladauge, a pris son bâton de pèlerin.

Un mois pour sillonner la France du rugby et visiter un à un les quatorze clubs de l’élite. Avec un objectif déjà affiché lors de deux rassemblements de l’ensemble des managers du Top 14, à l’occasion de sa nomination puis à l’issue du Tournoi, à Marcoussis, où les techniciens ont pu mesurer ce souci de les impliquer directement dans le chantier de reconstruction du XV de France.

"C'est rassurant" (Grosso)

Si le projet initial de les associer directement à l’élaboration du plan de jeu des Bleus était sans doute trop ambitieux, et surtout un brin utopique, la volonté de travailler de concert, en harmonie, est restée. Et surtout, Brunel, peut-être aussi plus accessible qu’un Guy Novès, précédé de son aura d‘entraîneur le plus titré du rugby français, continue d’apporter des gages de cette main tendue.

Après le Racing 92 et le Stade Français la semaine dernière, le Gersois et son staff ont posé cette semaine leurs valises à Clermont (*). Dans les murs et l’intimité de l’ASM plus encore, Brunel a fini de rallier à sa cause des interlocuteurs il est vrai déjà conquis, à l’image d’un Franck Azéma, qui fut son adjoint à l’Usap. Car c’est aussi l’atout de Brunel que d’avoir déjà entraîné ou côtoyé au sein de ses précédents staffs ceux qui lui font face.

De quoi faciliter la transmission de son message : "Le plus important, c’est de savoir qu’on a la même ambition pour le joueur, la même perception et qu’on va surtout mutualiser les moyens. Pour que le joueur sente, où qu’il soit, que tout est fait pour le rendre le meilleur possible." Des internationaux qui ne sont plus pris entre le marteau et l’enclume, le club et la sélection, mais constatent qu’ils sont placés enfin "au cœur du processus", dixit Franck Azéma. "Ça permet d’impliquer les staffs des clubs et de se donner des pistes sur les axes de travail", apprécie le coach des Champions de France en titre.

Illustration parfaite de ce souci de concerner les clubs, la préparation physique, si désastreuse l’été dernier, lorsqu’elle fut déléguée au staff des Bleus avec des internationaux sommés de suivre un programme spécifique en marge de leurs coéquipiers, repasse sous la responsabilité des clubs. En concertation avec le staff tricolore.

Pour qu’une seule et même voix se dégage et empêche tout malentendu, toute incohérence derrière lesquels les joueurs ne pourront plus se cacher. Dans un intérêt enfin commun pour leur permettre de s’épanouir, exposé au joueur in situ, dans leur environnement quotidien, lors d’entretiens individuels. "Le fait que Franck (Azéma) soit présent, ça donne de la crédibilité sur les axes à travailler, reconnaît l’ailier Rémy Grosso. De voir qu’ils tiennent le même discours, c’est rassurant." Et ça doit bénéficier au joueur, à son club et à l’équipe de France.

-------------------------------------------

(*) Brunel devait se rendre en cette fin de semaine à Toulouse puis à Agen. Avant de visiter la semaine prochaine La ­Rochelle, Castres, Lyon et Oyonnax. Puis de conclure son périple par Montpellier et Toulon.