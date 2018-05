Pro14: L'Ulster dernier qualifié pour la Champions Cup

Il aura fallu à l'Ulster disputer un barrage et s'imposer face aux Ospreys ce dimanche, à Belfast, pour s'assurer le 7e et dernier billet qualificatif du Pro14 (ex-Ligue Celte) pour la prochaine édition de la Champions Cup. Malgré les absences de Rory Best, le capitaine de l'équipe d'Irlande, forfait, au même titre que Iain Henderson et Charles Piutau, la province irlandaise s'impose avec autorité face aux Gallois (35-17, mi-temps : 8-7) grâce notamment à un doublé de Craig Gilroy.

A moment of #GUINNESSPRO14 history...



@ospreys' Dan Biggar becomes the championship's all-time top scorer pic.twitter.com/7Ih7Ql3mEu — PRO14 RUGBY (@PRO14Official) 20 mai 2018

En face, l'essai sur interception de Dan Biggar n'aura pas suffi, alors même que l'ouvreur international, nouveau meilleur scoreur de la compétition avec... 1 585 points, disputait son dernier match avec son équipe, avant de rejoindre le club anglais de Northampton.