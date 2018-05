Pro14: Le Leinster en route pour le doublé !

Le Leinster, sacré Champion d'Europe aux dépens du Racing 92 à Bilbao, reste en course pour un prestigieux doublé après sa qualification au forceps au terme de la demi-finale 100 % irlandaise qui l'opposait aux rivaux du Munster (16-15, mi-temps : 10-3). Les hommes de Leo Cullen, après la prise du score grâce à l'essai de Jack Conan, auront su résister au retour des Munstermen, pourtant capables de passer par deux fois la ligne d'essai en seconde période par l'ancien Racingman Gerbrand Grobler et Keith Earls. En vain. C'est la formation de Dublin qui, devant son public de l'Aviva Stadium aura l'occasion samedi prochain (20h) de remporter un titre qui lui échappe depuis 2014.

