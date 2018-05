Pro14: Jusqu'au bout Zebo sublime le Munster

Le premier quart de finale de Pro14 (ex-Ligue Celte) a tourné à l'avantage du Munster qui s'impose dans la douleur, mais logiquement face aux Ecossais d'Edimbourg (20-16, mi-temps : 7-6). Et pour sa dernière à Thomond Park, Simon Zebo, la future recrue du Racing 92, n'a pas raté sa sortie en se montrant décisif sur un petit par-dessus pour envoyer Keith Earls inscrire au retour des vestiaires l'essai du break (42e) en faveur d'une province irlandaise accrochée à la pause, malgré une première réalisation signée d'entrée par Rhys Marshall (5e).

#MUNvEDI@Munsterrugby go through to the Final Series semi-final! Victory over @EdinburghRugby at Thomond Park with a great performance by departing @SimonZebo #GUINNESSPRO14 pic.twitter.com/xjPq8nrSQx