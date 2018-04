Pro 14: Goosen, l'heure du retour !

On savait que Johan Goosen (25 ans, 13 sélections), le futur Montpelliérain, avait repris le chemin de l'entraînement avec la province sud-africaine des Cheetahs depuis le mois dernier.

L'heure est aujourd'hui venue pour le Springbok de renouer avec la compétition, puisque l'ancien Racingman, et meilleur joueur du Top 14, sera titulaire ce vendredi à l'ouverture face à la province irlandaise du Munster qui, ironie de l'histoire, sera le prochain adversaire du Racing 92 en demi-finales de la Champions Cup. Un match qui compte pour la 20e journée de Pro 14 (ex-Ligue Celte).

The @CheetahsRugby will be playing against the @Munsterrugby Friday at 19:35 (SA time) in Toyota Stadium

LIVE on @supersporttv 201#GUINNESSPRO14 #CHEvsMUN pic.twitter.com/Ludmj8cnWH