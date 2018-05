Premiership: Une finale Saracens-Exeter

La Premiership n'aura pas droit à un remake en finale. La faute aux Saracens qui, déchus de leur couronne européenne, semblent bien décidés à se rattraper sur la scène nationale.

Des "Sarries" qui, sur leur pelouse de l'Allianz Park baignée de soleil, dominent les Wasps dans une première demi-finale de tous les records. Une victoire renversante (57-33, mi-temps : 23-5), au cours de laquelle Owen Farrell inscrit 27 points au pied, Chris Wyles s'offre un 5e essai dans le cadre du dernier carré en 8 ans, alors même que les 11 essais et 90 points combinés constituent des marques inédites ! Les joueurs de Mark McCall joueront une 4e finale en 5 ans.

Ce sera face au Champion sortant, Exeter, qui n'a fait qu'une bouchée d'une équipe de Newcastle sans Maxime Mermoz pas invitée et balayée (36-5, mi-temps : 16-0) à Sandy Park.

A commanding display from the defending champs and the Chiefs are heading back to Twickenham! They keep the Falcons at arms-length and finish with a comfortable win.#EXEvNEW #AvivaPrem pic.twitter.com/ASEnhHrrUH — Premiership Rugby (@premrugby) 19 mai 2018

Les Chiefs, portés par un pack totalement dominant, passent 3 essais à des Falcons dépassés. Il s'agira d'une histoire de revanches en finale samedi prochain, à Twickenham, où les Saracens chercheront à s'imposer comme en 2016 face aux mêmes adversaires, ceux-là même qui la saison passée les avaient dominés au stade des demi-finales.