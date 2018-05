Premiership: Les Saracens retrouvent leur couronne

Détrônés sur la scène européenne, les Saracens retrouvent leur titre national en s'imposant ce samedi, à Twickenham, face à Exeter, champion en titre défait (27-10, mi-temps : 12-3).

