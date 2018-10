Picamoles: "Brunel ? On ne s'est pas embrouillés"

Dans un long entretien accordé à L'Equipe, Louis Picamoles (32 ans, 69 sélections), dont on dit qu'il pourrait réintégrer le XV de France lors de la prochaine tournée de novembre (la liste sera dévoilée le 17 octobre), évoque sa relation avec Jacques Brunel et lève toutes les ambiguïtés qui ont pu naître de son refus de participer à la dernière tournée d'été en Nouvelle-Zélande - il a préféré se faire opérer d'une épaule - ou de son exclusion suite à la fameuse nuit trop arrosée d'Edimbourg durant le dernier Tournoi des 6 Nations.

"On a laissé cette histoire prendre une ampleur démesurée, c'est pourquoi j'ai eu cette discussion avec Jacques Brunel, dans un cadre privé. Mais le cadre privé ne résiste malheureusement pas à l'époque d'aujourd'hui. (...) J'ai souffert, et j'avais besoin de dire ces choses, je ne les regrette en aucune façon." Renouer ce lien avec le sélectionneur en même temps que le n°8 montpelliérain tutoie de nouveau son meilleur niveau avec 4 matches joués depuis son opération (pour 5 essais inscrits en Top 14) : "Contrairement à ce que l'on dit, il n'y a pas de tension avec Jacques Brunel, assure-t-il. On ne s'est pas battus, on ne s'est pas embrouillés, c'était cordial, comme une discussion entre un joueur et un sélectionneur. Il a respecté ma décision. Il ne faut pas toujours interpréter les choses par leur côté sombre."