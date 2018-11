Penaud ou la gagne à 2 secondes près !

Cela s'est joué à 2 secondes près ! Le chronomètre du Stade de France affichait samedi très précisément 79'58" dans le temps réglementaire écoulé quand Elton Jantjies a tapé une penaltouche de la dernière chance pour des Springboks alors menés 26 à 22 par le XV de France. Mais son ballon a rebondi dans les limites du terrain et Damien Penaud, depuis sa position sur l'aile, a eu raison de tenter de sauver la touche. Puisque l'Afrique du Sud bénéficiant de la pénalité aurait quoiqu'il arrive récupérer la possession derrière. Mais le jeune Clermontois a posé le pied sur la ligne et il s'en est fallu de 2 petites secondes qu'il puisse maîtriser cette récupération et ainsi conserver cette précieuse munition, qui aurait alors été la dernière d'un match gagné par l'équipe de France. Au lieu de quoi les Boks vont crucifier les Bleus d'un dernier essai après 4mn de temps additionnel. "C'est un coup au casque", commentera encore sonné le fils d'Alain.

"Sur la touche que je tente de sauver, je vois qu'il met du temps à se décider sur la pénalité, j'essaie de reculer, mais malheureusement je mets le pied en touche. Je crois que ça se joue à une seconde. C'est comme ça. (...) Il va falloir vite basculer, vite avaler cette défaite pour penser déjà à la semaine prochaine, parce que je pense que ça va être encore pire dans l'engagement ! (contre l'Argentine)"