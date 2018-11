Pas plus de 30 000 spectateurs attendus face aux Fidji

Après avoir péniblement réussi à réunir un peu plus de 50 000 spectateurs pour une affiche face à un adversaire sud-africain autrement plus huppé, la Fédération Française de rugby (FFR) risque d'avoir toutes les peines à attirer du monde samedi, au Stade de France (21h05), pour un dernier test de la tournée d'automne contre les plus modestes Fidjiens. Au point qu'on attend tout au plus 30 000 fidèles pour voir évoluer les talents du Pacifique face aux coéquipiers de Guilhem Guirado. Une perspective qui ne perturbe pas le sélectionneur Jacques Brunel.

"Sans doute avons-nous un impact sur le public de par le parcours que nous avons eu ces derniers mois, reconnaît-il volontiers. Mais en même temps je veux plutôt retenir l’attitude du public sur nos deux dernières sorties. (…) Si malheureusement il n’y a pas grande monde ce week-end, je le déplore, mais j’ai trouvé que le public répondait bien et restait derrière cette équipe de France." C'est au stade Pierre-Mauroy de Lille, et devant à peine 40 000 personnes (pour une capacité de 50 000 spectateurs), que les Bleus ont renoué avec la victoire le week-end dernier (28-13).