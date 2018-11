Pas d'inquiétude pour Vahaamahina 

Rare homme de base du XV de France, dont la titularisation ne fait aucun débat et encore crédité d'un "début de saison de très grande qualité" avec Clermont, dixit Jacques Brunel, Sébastien Vahaamahina (27 ans, 33 sélections) a dû être ménagé cette semaine, à Marcoussis, après avoir été touché au niveau du dos. De quoi inquiéter, même si le sélectionneur tricolore a tenu à rassurer sur l'état de santé du 2e ligne lors de l'annonce du quinze de départ retenu pour défier les Springboks samedi, au Stade de France (21h05), en ouverture de la tournée d'automne. Une équipe dans laquelle Vahaamahina sera bien en mesure de tenir sa place au côté du Parisien Yoann Maestri : "Le seul contretemps qu'il a eu, c'est qu'il s'est bloqué le dos la semaine dernière, on l'a ménagé. Mais sa participation n'est pas remis en cause et donc sa titularisation paraît évidente."