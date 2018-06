Paris: Les Bleus chutent en demi-finale

Déception pour les Bleues... L'équipe de France féminine de rugby à 7 s'est inclinée de peu face à l'Australie (17-21), samedi soir au Stade Jean-Bouin, en demi-finales du tournoi de Paris, dernière manche du circuit mondial. Les Tricolores tenteront d'obtenir le bronze ce dimanche face au Canada à 17h05. Dans la foulée, la finale opposera les Australiennes aux Néo-Zélandaises.

Chez les messieurs, les Bleus, éliminés après leur défaite face aux Anglais et aux Américains, ont battu sur le fil les Argentins (28-26). Ils jouent ce dimanche un match de classement face aux Samoa.

On y aura cru jusqu'au bout et elles nous auront fait vibré ! Demain, il faudra tout donner contre le Canada pour aller chercher le bronze ! Rendez-vous à 17:05. Merci et bravo les filles ! #ParisSevens #CrazyRugby #France7Féminines #soutiensle7 pic.twitter.com/OqEZ8Va7PM