Paris: Les Bleus avec leurs cadres 

Après une dernière sortie à Londres, achevée sur une triste dernière place sans le moindre match gagné, l'équipe de France de rugby à 7 est très loin d'aborder dans les meilleures conditions le tournoi de Paris, dernière étape du circuit mondial programmée ce week-end, à Jean-Bouin. Dans ces conditions, le retour des cadres sera forcément le bienvenu.

Le capitaine Manoel Dall'Igna, Jonathan Laugel ou encore Tavite Veredamu étaient absents dans la capitale anglaise, et le renfort des "anciens" que sont Steeve Barry et Terry Bouhraoua ne sera pas non plus de trop. Si cette saison est d'ores et déjà un échec - la France pointe au 12e rang dans la hiérarchie mondiale - il faudra aux Tricolores trouver les ressources pour relever la tête devant leur public avec au programme des matches de poule l'Argentine, les Etats-unis et l'Angleterre.