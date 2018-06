Paris: 3 sur 3 pour les Françaises !

A la différence de leurs homologues masculins, au fond du seau avant leur entrée en lice programmée samedi, les joueuses de France 7, après une belle 4e place au Canada le mois dernier, nourrissaient avant le tournoi de Paris de légitimes ambitions qu'elles confirment à Jean-Bouin.

1⃣eres ! L'équipe de #France7Féminines termine en tête de la poule C !

Elles sont qualifiées pour les 1/4 de finale ! Rendez-vous demain contre @EnglandRugby ! #ParisSevens #CrazyRugby pic.twitter.com/AL5pI584mc — FF Rugby (@FFRugby) 8 juin 2018

Et de quelle manière, puisque les Bleues, comme à Langford, réalisent ce vendredi, devant un public parisien tout acquis à leur cause, le carton plein en phase de poules avec 3 victoires en 3 matches. 3 succès acquis avec la manière aux dépens successivement de l'Espagne, corrigée (20-0), puis du Japon (26-17) et enfin, plus difficilement, des Etats-Unis, qui menaient pourtant à la pause, avant de s'incliner (14-5).

Qualifiées sans coup férir pour les quarts de finale de la Cup, les Tricolores ont désormais rendez-vous samedi face à l'Angleterre (16h52).