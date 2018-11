Novès n'arrive pas à tourner la page des Bleus

Un an après son licenciement par la Fédération française de rugby, l'ancien sélectionneur et emblématique entraîneur du Stade Toulousain, n'a pas tourné la page. "Dire que je l'ai digérée, ce serait mentir. On ne peut pas digérer une éviction intervenue sans qu'on s'y attende d'un travail quel qu'il soit. (...) Ce qui m'arrive me paraît tellement odieux que j'ai du mal à relativiser et passer à autre chose", plaide-t-il dans les colonnes de L'Equipe. Guy Novès qui a attaqué la FFR devant les Prud'hommes continue de beaucoup regarder des matches de rugby et peut également profiter de sa famille.