N"Diaye: "On a tenu parole..."

Loin du marasme de leurs homologues masculins, les joueuses de l’équipe de France signent ce samedi, à Grenoble, la première victoire officielle de l’histoire face à la référence mondiale du rugby féminin. Des Black Ferns qui s’inclinent (30-27) ce samedi, à Grenoble, face à des Tricolores épatantes.

"Ça fait une semaine qu’on se dit qu’on peut le faire et on a tenu parole, souligne l'emblématique 2e ligne Safi N’Diaye au micro de France 2, en référence au premier test perdu à Toulon, vendredi dernier (0-14). On n’était pas passées loin on a beaucoup appris sur ce match et puis on est portées par ce public exceptionnel, on se transcende. Il n’y a pas de soucis pour jouer tous les matches à Grenoble", conclut la Montpelliéraine. Progrès constants, engouement populaire et résultats pour le portrait d’une équipe de France, dont on aimerait qu’il inspire Guirado et ses coéquipiers…