Mondial U20: Les Bleus battent l'Irlande pour commencer

Le Mondial U20 a bien commencé pour l'équipe de France, ce mercredi soir sur la pelouse du Stade Aimé-Giral de Perpignan (21h).

Les Bleus ont en effet dominé l'Irlande sur le fil (26-24), après avoir été menés de douze points à la pause (5-17).

Les Tricolores ont inscrit quatre essais, un de plus que leurs adversaires, grâce à Maxime Marty (5e et 52e), Arthur Coville (43e) et Romain Ntamack (52e).