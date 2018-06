Mondial U20: Les Bleuets champions du monde ! 

En finale du championnat du monde U20 de rugby à Béziers, les Français se sont imposés face à l’Angleterre (33-25) ce dimanche. Les essais tricolores sont signés Woki (26e) et Seguret (75e). Tous les autres points ont été inscrits sur pénalité par le buteur toulonnais Louis Carbonel (5e, 20e, 38e, 42e, 54e, 57e, 68e).

Les Bleuets se sont montrés rudes en défense, solidaires, et ont pu compter sur le soutien du public. S’ils avaient pris un peu d’avance après la mi-temps, les Anglais sont revenus, notamment avec l’essai de Heyes (72e). Mais les Français n’en avaient pas terminé et seulement quelques minutes plus tard, ils répondaient avec un essai de Seguret (75e).

Après avoir battu l’Afrique du Sud en poule, puis la Nouvelle-Zélande en demi-finale, la France est donc sacrée championne du monde en battant l’Angleterre. C’est la première fois dans l’histoire que l’équipe de France U20 remporte cette compétition.