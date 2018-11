Lopez: "Aucun impact sur la Coupe du monde"

De retour en bleu après 21 mois d’absence, Camille Lopez enchaîne à l’ouverture pour le nouveau test de la tournée d’automne samedi, à Lille (21h05), face à des Pumas qui s’y entendent toujours aussi bien, selon le Clermontois, en matière d’intox. C'est notamment le cas de Nicolas Sanchez, le redoutable ouvreur et buteur argentin, qui a déclaré cette semaine que "l'équipe qui gagne samedi gagnera le match au Japon" qui marquera l'an prochain les retrouvailles et l'entrée en lice des Français et des Argentins dans la Coupe du monde 20198 au Japon (20 septembre-2 novembre).

"Mais ça c’est de la « com’ ». Je connais Nico pour l’avoir côtoyé à Bordeaux, c’est, c’est… un Argentin, très malin, donc ça ne m’étonne pas, rétorque Lopez. Le match de samedi n’aura aucun impact sur le match de la Coupe du monde, même psychologique, selon lui. Ce match, il faut le gagner, parce qu’on est en recherche de résultats. On est l’équipe de France, c’est la moindre des choses et on en est capable. Samedi dernier, on devait le gagner et maintenant, il faut ce résultat."