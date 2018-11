L'Irlande étrille l'Italie à Chicago

L'Irlande a remporté facilement son premier test-match du mois de novembre, contre l'Italie au Soldier Field de Chicago (54-7). Si la Squadra a résisté une mi-temps (14-7 après 40 minutes de jeu), elle a explosé après la pause, encaissant six essais sans marquer un seul point. Le XV du Trèfle a marqué au total huit essais, trois pour le seul Jordan Larmour, l'ailier du Leinster.

Les Irlandais commencent bien leur tournée d'automne mais le retour à Dublin et à l'Aviva Stadium s'annonce plus difficile, ils y affronteront l'Argentine, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis.