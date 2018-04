Les Racingmen autorisés à zapper le stage des Bleus

C'est donc le privilège des finalistes de la Champions Cup, mais aussi le fruit des bonnes relations que Jacques Brunel et le staff du XV de France s'emploient à instaurer avec l'ensemble des clubs du Top 14 et pourvoyeurs d'internationaux. Le sélectionneur tricolore, qui poursuit son tour de France des clubs de l'élite - il était présent à La Rochelle en ce début de semaine -, a autorisé les joueurs du Racing 92 convoqués dans une liste initiale pour le stage de préparation à la prochaine périlleuse tournée en Nouvelle-Zélande (3 test-matches au programme) à faire l'impasse sur ce rendez-vous.

Ainsi, parmi les 45 joueurs concernés, les 9 Racingmen appelés (Thomas, Vakatawa, Chavancy, Machenaud, Lauret, Le Roux, Chat, Ben Arous, Gomes Sa) sont exemptés de ce rendez-vous à Marcoussis (7-9 mai), soit au cours de la semaine qui précédera la finale de Bilbao entre le club francilien et le Leinster. Seulement 3 remplaçants sont sollicités (pour une liste qui tombe à 39 éléments) : le pilier toulousain Cyril Baille (24 ans, 8 sélections), de retour d'une grave blessure, le talonneur rochelais Pierre Bourgarit (20 ans, 0 sél.), appelé lors du dernier Tournoi, sans être sélectionné, et le pilier toulonnais Emerick Setiano (24 ans, 0 sél.). Ce dernier, originaire de Wallis-et-Futuna, avait fréquenté les Barbarians, l'antichambre des Bleus, lors du match face aux Maoris All Blacks en novembre dernier.