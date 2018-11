Les Pumas battus en Ecosse

Au terme d'un match étriqué, l'Ecosse a pris le dessus sur l'Argentine ce samedi à Murrayfield (14-9). Pendant plus d'une heure, les deux buteurs se sont livrés une bataille à distance. Ce duel entre le Clermontois Laidlaw et l'ancien Toulonnais Sanchez, trois pénalités chacun, n'a pas trouvé de vainqueur. La solution est venue de Maitland, auteur de l'unique essai de la rencontre (65e).

FULL-TIME | It was a close-fought battle but as the clock turns red Scotland secure the win! (14-9) #AsOne pic.twitter.com/eMmu6OL11F

Le demi de mêlée écossais Laidlaw, joueur de l'ASM Clermont Auvergne, a été désigné Homme du match.

MOTM | Your @TennentsLager Man of the Match is Greig Laidlaw who put 9 of Scotland's 14 points on the board today. Congratulations Greig!



